Zeman ricoverato per ischemia, il comunicato del Pescara. Come sta il tecnico boemo

Paura per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è stato ricoverato dopo un attacco ischemico. Il Pescara fa il punto sulle condizioni del 76enne allenatore boemo. "Questa mattina, prima dell'allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio", scrive il club in un post su X. Zeman "è ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!", si legge nel messaggio.

Zeman quest'anno è tornato sulla panchina del Pescara, in Serie C, per la terza avventura alla guida della formazione abruzzese dopo le esperienze del 2011-2012 e 2017-2018. L'ex allenatore di Lazio e Roma ha ripreso l'attività a pieno regime nel 2021, quando è diventato il tecnico del Foggia, rimettendosi in gioco dopo 3 anni di stop: prima dell'approdo in Puglia, con un altro suggestivo ritorno alle origini, Zeman era fermo dal 2018, quando si era chiusa un'altra parentesi targata Pescara.