A Colombo del Lecce l'8/a edizione del premio Cesarini

(ANSA) - FERMO, 06 GIU - Successo a Fermo per l'ottava edizione del Premio Cesarini. Grazie alla rete messa a segno al centesimo minuto e 50 secondi contro il Monza, l'attaccante del Lecce Lorenzo Colombo si è aggiudicato il premio in memoria di Renato Cesarini. Per la B vince Simone Canestrelli del Pisa con la rete realizzata al 99' contro il Cittadella, mentre per la Lega Pro premiato Matteo Maggio della Fermana grazie al sigillo al 99' contro il Siena. Ieri pomeriggio, al Teatro dell'Aquila di Fermo, si sono tenuti tre talk-show: "La Fabbrica dei Campioni: come investire sulla rinascita dei vivai" con riferimento ai nostri club che, negli ultimi anni, hanno circa l'80% di calciatori non italiani spesso acquistati a cifre che non rispecchiano l'effettivo valore; "Le aziende innovative a sostegno dello Sport" con focus particolare sugli effetti dell'intelligenza artificiale e "La necessità di una riforma radicale per i regolamenti" analizzato in relazione al crescente interesse di fondi di Private Equity al calcio italiano.

La seconda parte della manifestazione si è svolta Salone delle Feste dell'Hotel Astoria dove sono stati assegnati i riconoscimenti. Presenti e premiati, tra gli altri, Matteo Marani (presidente Lega Pro), Daniele Massaro, Michele Padovano, Massimo Bonini, Davide Ballardini, Guido Angelozzi (ds Frosinone), Evaristo Beccalossi, il driver di Varenne Giampaolo Minnucci, Guido Vaciago. Sotto la regia di Floriano Bini, una splendida cornice di pubblico a Fermo che ha voluto omaggiare il grande Renato Cesarini, nato proprio nelle Marche. (ANSA). .