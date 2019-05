A come diamante, nuovo logo Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Non ci sono più riferimenti al calcio e la 'A' è assoluta protagonista del nuovo logo della Lega Serie A, rappresentata come un diamante. "E' un logo più televisivo, più brand e meno datato dei precedenti" ha commentato l'ad Luigi De Siervo, che ha voluto introdurre anche un premio per i migliori calciatori del campionato, già da questa stagione. In base a un'elaborazione di dati statistici verranno scelti i migliori nelle categoria portiere, difensore, centrocampista e attaccante, il miglior giovane e il miglio calciatore in assoluto, che saranno premiati nelle ultime due giornate. "Non c'è conflitto con i premi dell'Aic, che fa votare gli atleti. Noi abbiamo scelto di far parlare le statistiche - ha detto De Siervo -. E dalla prossima stagione premieremo il miglior giocatore di ciascun mese". "Il logo è un ulteriore passo verso la nuova identità di Lega Serie A, un brand storico riconosciuto in tutto il mondo da milioni di tifosi e appassionati" le parole del presidente della Lega, Gaetano Miccichè.