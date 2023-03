Abodi:'Oriundi sono un valore aggiungo ma investiamo su giovani'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Gli oriundi sono un valore di carattere sportivo, ma non solo sportivo, che va accolto sempre con favore. Credo ancora nella possibilità di estrarre quello che c'è in serie A troppo spesso in panchina: le nostre Primavere sono insopportabilmente troppo piene di stranieri, non perché ci siano troppi stranieri ma perché non ci sono italiani. Non posso immaginare che questa scuola si sia improvvisamente esaurita. Ci vuole più coraggio e lungimiranza. Anche noi dobbiamo dare qualcosa di più magari con incentivi". Lo afferma il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ai microfoni di "La politica nel pallone" di Gr Parlamento. "Lo ius soli sportivo? Di questo tema non abbiamo ancora parlato. Ne parleremo. Sarà mia cura una riflessione per dare una risposta ad un tema rimasto sospeso. Non dobbiamo aver bisogno di un giocatore di origini italiane, come Retegui, per parlare di un tema che va affrontato", aggiunge il ministro. Infine l'annuncio di un intervento sul decreto crescita. "Aprirò un dibattito con i diretti interessati: la Federazione e Lega di A e di B - afferma Abodi - Ritengo che sia stato tradito lo spirito della norma: ha reso troppo accessibile l'acquisto di giocatori stranieri, andando a intossicare il tema dei giocatori italiani. E' diventato troppo conveniente andare a prendere i giocatori all'estero". (ANSA).