Ad Bayern, Haaland può lasciare Dortmund in estate per 75 mln

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Ad una settimana dal fischio d'inizio del mercato invernale - così in Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna si comincia il 3 gennaio - torna al centro dell'attenzione l'attaccante norvegese Erling Haaland, il più desiderato per chi può permetterselo ma che il Borussia Dortmund cerca di trattenere. Il tabloid tedesco Bild ha intervistato l'ad del Bayern Monaco, Oliver Khan, il quale ha sottolineato che Haaland ha un legame col Dortmund fino al 2024 "ma può lasciare il Borussia già in estate per 75 milioni di euro". Una cifra abbordabile, quella della clausola rescissoria, anche per il potente e ricco Bayern, anche se di recente il presidente del club, Herbert Hainer, ha dichiarato che nella rosa c'è già il "miglior attaccante del mondo", Robert Lewandowski. Mentre al Borussia cercano di trattenere il fuoriclasse proponendogli un raddoppio dello stipendio ad essere in prima fila per portarselo a casa, secondo la Bild, sono il Real Madrid e le sue squadre di Manchester, il City e lo United. (ANSA).