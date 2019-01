Allegri 'abbiamo reagito a difficoltà'

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "Nelle difficoltà i ragazzi hanno reagito". Massimiliano Allegri applaude lo scatto d'orgoglio che ha permesso alla Juventus di rimontare, e battere, la Lazio all'Olimpico. Per i bianconeri, diciannove vittorie su ventuno partite, i punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica sono diventati undici. "Recuperiamo subito la miglior concentrazione per la Coppa Italia", aggiunge però il tecnico bianconero nel consueto tweet post-partita. La Juventus tornerà in campo mercoledì, a Bergamo, contro l'Atalanta.