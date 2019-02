Ancelotti, è ancora tutto in ballo

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Secondo Carlo Ancelotti per il Napoli "è ancora tutto in ballo, tranne la Coppa Italia e l'ho detto anche ai giocatori. Ci dispiace essere usciti ma abbiamo reagito subito. La squadra - ha evidenziato nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Trentino, insieme con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis - sta bene, faremo bene in questi 120 giorni. Dov'è la finale di Europa League? A Baku, sapete che non lo sapevo", ha concluso con una battuta.