Andreazzoli, dobbiamo infiammare Marassi

(ANSA) - GENOVA, 4 OTT - "Voglio un Genoa che riesca ad infiammare il pubblico come aveva fatto nelle prime due gare in casa. E mi aspetto che riescano a esprimere l'entusiasmo dimostrato tutta la settimana in allenamento, sempre tenendo conto degli avversari. Ma il nostro obiettivo sarà quello di dare il via al nostro pubblico". Sguardo rivolto al futuro per Aurelio Andreazzoli dopo una settimana di passione seguita alla sconfitta con la Lazio e alle voci di panchina a rischio. "E' stata una settimana normale - ha spiegato il tecnico -. Da lunedì scorso non ci siamo mai rivolti indietro, abbiamo guardato solo avanti, a quello che c'è da fare per affrontare il Milan. Abbiamo lavorato cercando quell'entusiasmo che deve supportare una squadra per una gara così importante". "Vogliamo rifarci di una situazione che ci ha visto insoddisfatti. Se veramente c'è da creare un supporto su qualcosa dobbiamo pensare a quello di buono che abbiamo fatto in un recente passato".