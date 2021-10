Anticipi Serie A: Bologna-Milan 2-4

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Bologna-Milan 2-4 nell'ultima partita di oggi della nona giornata di Serie A, giocata al Dall'Ara. Queste le reti: nel pt 16' Leao, 35' Calabria; nel st 4' Ibrahimovic (autorete), 7' Barrow, 39' Bennacer, 45' Ibrahimovic. Bologna in dieci dal 20' pt per l'espulsione di Soumaoro per fallo su chiara occasione da gol, e in nove dall'11' st per il rosso a Soriano (condotta violenta). Con il successo di questa sera i rossoneri di Stefano Pioli tornano in testa alla classifica, con 25 punti e una partita in più rispetto al Napoli, che è a quota 24 e domani affronta la Roma. (ANSA).