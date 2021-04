Arbitri: Spezia-Inter a Chiffi, Calvarese per Roma-Atalanta

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Daniele Chiffi di Padova è l'arbitro designato per dirigere Spezia-Inter, incontro della 32/a giornata della Serie A, in programma mercoledì sera. Per Roma-Atalanta è stato scelto Giampaolo Calvarese, di Teramo, mentre la partita Napoli-Lazio (giovedì alle 20:45) sarà arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi. Queste le altre designazioni: Bologna-Torino a Marini di Roma, Crotone-Sampdoria a Paterna di Teramo, Genoa-Benevento a Pairetto di Nichelino, Verona-Fiorentina a Prontera di Bologna, Juventus-Parma a Giacomelli di Trieste, Milan-Sassuolo a Sacchi di Macerata e Udinese-Cagliari a Guida di Torre Annunziata. (ANSA).