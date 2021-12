Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e' stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. La squadra ligure non sarebbe coinvolta nelle indagini. Rintracciato a Milano, e' stato trasferito in carcere, mentre altre cinque persone sono ai domiciliari: tra loro la figlia Vanessa e un nipote. Perquisizioni sono state effettuate in varie regioni, in Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Il patron blucerchiato e' indagato anche dalla procura di Roma per riciclaggio e truffa: l'indagine e' legata alla cessione di Obiang al West Ham. Detto "Er Viperetta", e' nato a Roma nel 1951. Ha recitato piccole parti in film come "Ultra'" e "Camerieri", poi e' diventato produttore cinematografico. Nel 2014 ha rilevato la Sampdoria e ne e' diventato presidente. Non ha mai nascosto la sua simpatia per la Roma.