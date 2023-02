Atalanta, Zappacosta: 'Questo gol per me è come una liberazione'

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Io il 17/o giocatore a segno dell'Atalanta in stagione? Sono contento, perché non segnavo da tanto: questo gol, per me, è stato una liberazione dopo un periodo difficile". Parola di Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna sulla Lazio. "Dedico la mia rete a Camilla, visto che ci sposeremo a breve, poi a mia nonna che oggi compie 89 anni e ai parenti delle vittime in Turchia", conclude Zappacosta. (ANSA).