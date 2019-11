Auguri a Riva, il mito compie 75 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Gigi Riva compie 75 anni. Ne aveva 25 il 12 aprile 1970, il giorno in cui il Cagliari conquistò la vittoria sul Bari e lo scudetto. E ci stiamo avvicinando: il 2020 sarà insieme la festa per i 100 anni del club e per i 50 del tricolore. Cagliari e il Cagliari due scelte di vita per Riva. Il bomber rossoblù e azzurro (detiene ancora il record di 35 gol segnati con la maglia della Nazionale) festeggia il compleanno in quella che da quando è arrivato in Sardegna, appena diciottenne, è la sua città. Per il Cagliari ha fatto di tutto: ha segnato (164 gol in 315 partite di campionato), vinto uno scudetto, ha fatto il presidente del club, è andato in America a prendere giocatori. E per i sardi è "il mito". Da questa mattina sui social è un'invasione di auguri e di post con foto, video e disegni dedicati a Rombo di tuono. Il Cagliari molto affettuoso su Facebook: lo ha definito "il più grande di tutti i tempi".