(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Miro Klose, ex bomber della nazionale tedesca (con cui ha vinto i Mondiali del 2014) e della Lazio, non è più l'allenatore dell'Altach. Lo ha comunicato la società, attualmente all'ultimo posto nella poule salvezza dl campionato austriaco. Ingaggiato la scorsa estate, Klose lascia l'Altach dopo aver fatto 17 punti in 22 gare della stagione regolare, chiusa con 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. (ANSA).