'La mia tenacia la devo solo a voi', la dedica commovente di 'Yaya' Galli

Aurora Galli riceve la palla da Alia Guagni, fa partire un destro da 30 metri beffa il portiere cinese Peng. E' un gol (quello del 2-0) che chiude la partita, l'Italia supera gli ottavi di finale e conquista i quarti dei Mondiali francesi. Aurora ha 22 anni e gioca a centrocampo nella Juve e nella Nazionale guidata con maestria da Milena Bertolini. E' nata a Milano ed è cresciuta a Tromello in provincia di Pavia dove ha scoperto l'amore per il calcio. Prima esperienza nella Pro Vigevano a pochi chilometri di casa. Poi il passaggio a Garlasco per giocare con i maschietti nel campionato Esordienti. Dal 2011 l'ingresso nel calcio delle grandi. Prima tappa all'Inter Milano, la sua squadra del cuore. Poi in Sardegna alla Torres e dopo Mozzanica, AGSM Verona e infine la Juventus. Identico percorso con l'Italia: prima l'Under 17, poi l'Under 19 ed infine (dal 2015) la Nazionale maggiore.

"Quella tenacia che non manca mai la devo solo a voi"

"Yaya", come amorevolmente la chiamano amici e parenti, trova la propria forza nella famiglia. Dopo la vittoria contro la Cina ha voluto baciare la sorella, la pallavolista Andrea Anna Galli, e abbracciare il fratello. E a loro, su Instagram, ha voluto dedicare gol e passaggio del turno dei Mondiali. "Ricordo da piccolina quando ti guardavo giocare con i tuoi amici e io volevo unirmi a voi anche se eravate più grandi e tutti maschietti; puntualmente tu fermavi il gioco prendevi le mie difese e dicevi a tutti che dovevano trattarmi come una di voi e mi facevi entrare con te in campo - ha scritto l'azzurra - facevamo impazzire tutti quanti, io la passavo a te e tu a me, non ci fermava nessuno".

"Ogni santa sera c'eri tu ad aspettarmi in macchina"

"Poi sono cresciuta un po' e sono passata a giocare con le ragazze - prosegue il post - e ogni santa sera c'eri tu ad aspettarmi in macchina per tornare a casa tardi: d'estate, d'inverno, quando eri stanca, quando il giorno dopo ti dovevi alzare presto, con la pioggia e con la neve. Tu c’eri sempre, stavi in disparte e mi aspettavi sempre con un sorriso felice come una Pasqua! Oggi posso dirvi che quella tenacia di difendere le persone e quel sorriso che non manca mai lo devo solo a voi e ora tocca a me farvi sorridere ed emozionale in questo bellissimo Mondiale che è un po’ di tutti noi!".