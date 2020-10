Calcio: Coppa Italia; Fiorentina-Padova 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - La Fiorentina supera per 2-1 il Padova e va avanti in Coppa Italia grazie alle reti nel primo tempo di Venuti al 10' e Callejon al 32', entrambi al primo sigillo in maglia viola. I veneti, capolista nel proprio girone in Serie C, hanno impegnato la squadra viola, in campo inizialmente con un massiccio turnover, riaprendo la gara a inizio ripresa con la spettacolare rovesciata del toscano Santini e tenendola in bilico fino alla fine contro una Fiorentina che, calata vistosamente, ha messo in campo pure Ribéry (cui ha consegnato la fascia Milenkovic), Kouamé, Biraghi e nel recupero Castrovilli e Vlahovic. Il Padova viceversa ha chiuso in crescendo: un altro neo entrato, l'attaccante Nicastro, ha colpito il palo (pareggiando la traversa presa da Saponara nella prima frazione di gioco) e costretto Terracciano nel finale a un intervento provvidenziale che ha evitato a Iachini, squalificato, la figuraccia dei supplementari. Da segnalare che la partita è cominciata con 40' di ritardo su richiesta del club veneto per la positività di un proprio componente dello staff sanitario e, pare, di un paio di giocatori che ha costretto squadra e tecnici stamani ad un altro giro di tamponi il cui esito è arrivato scaglionato e a ridosso del match. ''E' stato difficile giocare per lo stato d'animo dei ragazzi prima di scendere in campo'' ha ammesso il tecnico del Padova Mandorlini. (ANSA).