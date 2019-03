'Benissimo la crescita del calcio donne'

(ANSA) - MATERA, 26 MAR - "Benissimo la crescita del calcio femminile: è in linea con una grande onda di successo dello sport femminile che ormai c'è da un decennio a questa parte per cui le donne vincono, e partecipano quanto gli uomini. E noi del mondo olimpico lo sappiamo bene". Così, a Matera, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di una riunione della Giunta nazionale. "Abbiamo applicato una legge che - ha aggiunto - consente dal prossimo quadriennio un minimo del 30% di rappresentanza femminile nei vari organi direttivi di tutto il sistema degli stakeholder dello sport. Siamo felici che il calcio - ha proseguito Malagò - come in altri Paesi sia protagonista della scena, merito anche del fatto che la nazionale del tecnico Milena Bertolini, che si è qualificata per i Mondiali, ha dato popolarità".