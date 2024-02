Bielorussia ko, Italia in finale ai Mondiali di beach soccer

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L'Italia vola in finale ai mondiali di beach soccer in corso a Dubai. Il successo per 8-7 ai rigori con la Bielorussia regala agli azzurri il pass per l'ultimo atto della rassegna iridata: l'appuntamento domani contro il super Brasile. E' stato il penalty segnato dal capitano Emmanuele Zurlo a spalancare le porte della finalissima contro i verdeoro che nell'altra semifinale hanno battuto l'Iran 3-2. "Straordinaria Italbeach, complimenti agli azzurri, al ct Del Duca e a tutto lo staff - i complimenti del presidente della Figc, Gabriele Gravina -.

Da campione d'Europa in carica, la Nazionale italiana sta giocando un Mondiale sontuoso. È un gruppo incredibile, con tanta qualità e un cuore immenso, che ci rende orgogliosi. Con le rimonte contro Tahiti e Bielorussia è già stato scritto un pezzo di storia, in finale contro il Brasile sarà spettacolo". "I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Sono quasi tutti alla loro prima competizione (9 su 12 sono esordienti, ndr) - le parole del ct degli azzurri -, non avevano mai giocato un Mondiale, figurarsi una semifinale. Abbiamo vinto una partita durissima, sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e psicologico, contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore". Giusto festeggiare, ma domani c'è la finale col Brasile: "Sono la squadra più forte al mondo, ma ora siamo qui e ci giocheremo tutte le nostre carte, questi ragazzi sono speciali, solo un gruppo con qualcosa di speciale dentro poteva ottenere questo risultato". (ANSA). .