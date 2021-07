Bologna: Barrow positivo al covid

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Il Bologna comunica che un test ha rilevato la positività al Covid-19 di Musa Barrow, rientrato ieri a Casteldebole. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare. La notizia arriva alla vigilia della partenza verso il Trentino Alto Adige della squadra per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. I rossoblù saranno al lavoro a Pinzolo, nell'alta Val Rendena dal 14 al 24 luglio. (ANSA).