Bologna-Roma ad Orsato, per il Milan c'è Doveri

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - E' Daniele Orsato (ieri quarto uomo in Real Madrid-Manchester City) l'arbitro designato per la partita Bologna-Roma di domenica alle 18. Lo ha reso noto l'Aia, che invece per Spezia-Milan ha scelto Daniele Doveri. L'anticipo di venerdì (alle 20.45) fra Lazio e Lecce sarà diretto da Fabio Maresca. Torna Daniele Chiffi che arbitrerà Juventus-Cremonese, posticipo serale della domenica. Il match del Napoli neocampione d'Italia, impegnato domenica a Monza, sarà invece diretto da Francesco Cosso. (ANSA).