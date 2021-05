Buffon, Juve 'come un master, mi sento fortunato'

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "La Juve per me è stata come aver fatto un master nel calcio e aver avuto l'onore e la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo, questi tifosi che sono grandissimi e che sono tantissimi": così l'ormai ex portiere bianconero, Gigi Buffon, si racconta a JTV. "Mi reputo fortunato perché più di così non potevo avere", aggiunge l'estremo difensore durante l'anteprima dell'intervista che uscirà in forma integrale il 30 maggio (ANSA).