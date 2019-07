Cagliari: 15 gol in amichevole

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Prima uscita stagionale per il Cagliari di Rolando Maran nel ritiro precampionato in Sardegna, ad Aritzo (Nuoro): vittoria per 15-1 contro una rappresentativa locale. Il ghiaccio è stato rotto dopo nemmeno 1' da Cerri. L'ex Juve è andato a segno altre tre volte nella prima mezz'ora. Dopo il 4-0, un po' di gloria anche per i locali con un bel gol di Pili. Poi, sempre e solo Cagliari: a segno Joao Pedro, Han (tre volte), Ragatzu (quattro), Pajac, Despodov e Deiola. Per Maran un test importante per saggiare le condizioni di forma dei suoi giocatori a tre giorni dall'inizio delle fatiche in campo dopo le vacanze. Non sono stati utilizzati il nuovo arrivato Mattiello, Cacciatore, Castro, Cigarini e Pavoletti. Da sabato 13 il Cagliari si trasferirà in Trentino, a Pejo, per la seconda parte del ritiro sino al 26 luglio. Il giorno dopo, sabato 27, alla Sardegna Arena amichevole internazionale per i rossoblù contro il Leeds.