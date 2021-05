Cagliari-Genoa 0-1

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Genoa chiude in bellezza: vittoria alla Sardegna Arena contro un Cagliari già appagato dalla clamorosa rimonta-salvezza. Decide Shomudorov con un gol in contropiede al 14' del primo tempo si assist di Rovella. La squadra di Ballardini conclude il campionato a quota 42 punti, in vetta per ora nella parte destra della classifica. Ma la vittoria più bella è forse l'esordio in A di Kallon, 2001: dalla guerra scampata in Sierra Leone al viaggio della speranza. E ora la prima con il suo Genoa. E ci è mancato poco che bagnasse l'esordio con il primo gol in A. Ha anche segnato, ma un fuorigioco ha negato la soddisfazione al giovane attaccante. (ANSA).