Cagliari: Maran, non facile con la Spal

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - "L'anno scorso abbiamo realizzato più punti in casa, ma noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita. In questo campionato abbiamo disputato una gara non all'altezza, alla prima, ma poi con l'Inter abbiamo fatto bene ed è stata una gara decisa dagli episodi". Domani alla Sardegna Arena il Cagliari affronta la Spal e l'occasione, almeno sulla carta, è di prendere i tre punti, sostiene Rolando Maran: "Non è facile ma dobbiamo saper gestire la situazione. Dobbiamo sì forzare e accelerare ma con attenzione, senza andare fuori giri". Tante le aspettative: "Abbiamo una media alta e lavoriamo per mantenerla e magari superarla". Il tecnico rossoblù, che all'inizio della settimana aveva gli uomini contati e stava forse riflettendo su possibili cambi di formule e formazione, ha tirato un sospiro di sollievo con i ritorni nel gruppo di Klavan, Rog e Joao Pedro. E riabbraccia Faragò. Probabile la conferma di Nainggolan dietro le punte, per il resto ci sono diversi ballottaggi.