(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Ancora Covid in casa Cagliari. Questa volta è risultato positivo l'attaccante Leonardo Pavoletti. Un caso che si aggiunge a quello del centrocampista Marin, ancora bloccato dal virus scoperto durante il ritiro con la nazionale rumena. Due titolari a rischio per la gara di sabato con l'Udinese: Mazzarri spera in un tampone negativo che liberi i due giocatori per la fondamentale gara salvezza al Friuli. (ANSA).