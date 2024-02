Cagliari: Ranieri a Udine può contare anche su Sulemana

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - Anche Sulemana è pronto per la sfida di domenica prossima in trasferta del Cagliari a Udine. Dopo l'infortunio col Torino, il centrocampista ex Verona da due giorni si sta allenando con il gruppo. E a questo punto si candida anche per un posto in squadra dal primo minuto al 'Friuli'. Un rinforzo importante per Ranieri: forza e corsa del ghanese possono essere una delle risposte alla fisicità del gioco dei ragazzi di Cioffi.

Restano ancora fuori, invece, Mancosu, Hatzidiakos, Oristanio e Shomurodov. Per il resto tanti dubbi per il mister soprattutto in difesa e in attacco. La retroguardia è il reparto da sistemare: Ranieri potrebbe decidere di partire con lo schieramento a quattro con Mina e Dossena centrali. Davanti potrebbe essere il turno della coppia formata da Lapadula e Luvumbo. Con la probabile conferma di Gaetano dietro le due punte. I rossoblù hanno iniziato a lavorare con un giorno di anticipo rispetto alle normali abitudini: dopo quattro sconfitte di fila il Cagliari ha assoluta necessità di fare punti per provare ad abbondare il penultimo posto. (ANSA). .