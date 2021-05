Cagliari; sfida decisiva con la Fiorentina per corsa salvezza

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - A un passo dalla salvezza. Ma ci vogliono ancora tre-quattro punti per essere certi di rimanere in A. Il match point per il Cagliari è domani contro la Fiorentina alla Sardegna Arena. E per Semplici, fiorentino e tifoso viola da quando era piccolo, sembra il più classico degli scherzi del destino. "Ora la mia squadra del cuore ora è il Cagliari - dice il tecnico -. E vogliamo raggiungere quel traguardo che tutti avevamo in testa da quando sono arrivato. Partita con il Benevento e futuro ora non mi interessano: sto pensando solo ai novantacinque minuti di domani". Con un solo obiettivo. "Noi cerchiamo una grande prestazione e i tre punti che ci avvicinino alla salvezza. Domani sarà una partita difficilissima, loro dovrebbero essere salvi, noi ancora no. E di fronte abbiamo una squadra che, guardando i nomi, non sarebbe dovuta essere in questa posizione. Bisogna scendere in campo con desiderio e voglia di fare risultato". (ANSA).