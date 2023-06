Calcio: Abodi 'Flaminio? merita decoro, va riqualificato'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Stadio Flaminio? E' un problema da risolvere, un bene che va riqualificato, il nostro sogno è che diventasse lo stadio della Lazio. Ma credo che oggi bisognerà immaginare nuove soluzioni". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dal Foro Italico dov'è presente per premiare gli atleti del Settecolli tra cui Thomas Ceccon (ha vinto i 50 dorso) e gli atleti paralimpici dei 100 stile libero donne (ha vinto Carlotta Gilli) e uomini (ha vinto Stefano Raimondi).

Tornando sul Flaminio "quello che dico - ha aggiunto Abodi - E' di fare presto, quel posto merita decoro. La prima partita di calcio l'ho vista lì, da presidente della B avevo immaginato il Flaminio come sede del playoff e poi con l'Ics avevamo iniziato a collaborare con Cdp per la riqualificazione di tutta l'area sportiva del villaggio olimpico di Roma '60". Parlando poi del rapporto con il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha detto: "Tra diversi c'è un buon rapporto, con lui non ci sono equivoci o sorprese. Sappiamo esattamente cosa aspettarci l'uno dall'altro". (ANSA). .