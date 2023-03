Calcio: ADL 'Sconfitta con Lazio salutare, voglio scudetto e Champions'

"Se il Bari viene promosso in A? Lo cederò in mani sicure" NAPOLI (ITALPRESS) - "La sconfitta con la Lazio un incidente di percorso? Dico che è stata salutare, perchè uno altrimenti rischia di sedersi. Sarri poi è stato molto paraculo, anzichè giocare come al solito alto ha bloccato i due terzini. Poi Kvaratskhelia purtroppo ha messo la palla sui piedi di Vecino". Ospite oggi dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, Aurelio De Laurentiis non fa drammi a proposito del passo falso di venerdì scorso. Del resto il Napoli è ancora saldamente in testa alla classifica e con un piede nei quarti di Champions. "Champions o scudetto? Io mi auguro entrambi. Vinciamo la Champions? A furia di dire la vinciamo e festeggiamo lo scudetto, ci portiamo jella da soli. Bisogna essere silenziosi perchè le onde negative si propagano", commenta il presidente dei partenopei, che affronta anche la questione Bari, club di cui è proprietario e che potrebbe essere promosso in serie A. Dovesse succedere, "lo cederemo in mani sicure, a chi ci darà la garanzia di saper gestire una squadra di calcio come una opera dell'ingegno. Abbiamo lavorato per quattro anni investendo più di 100 milioni e non lo vorrei lasciare in mani stolte". De Laurentiis parla anche del calcio in generale, attacca la legge Melandri e sostiene che "per curare i bilanci delle società che sono in perdita serve fare tabula rasa, se questa è una industria, se esiste il merito, bisogna ri-raccontare tutto in un contesto produttivo. Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono in Serie A e nessuno vuole vederle perchè fanno duemila presenze in tv, per noi diventa difficile. A tutti va dato il diritto di arrivare, ma servono limiti. Il calciatore che viene dal basso, attraverso l'esperienza può affermarsi in Serie A, il pilota di go-kart, passando per F2 ed F3, può arrivare in Formula 1. La Formula 3 però non può stare nel campionato di Formula 1, diventa perdente. Il campionato di calcio se comprende società che non hanno le capacità economiche, è chiaro che diventa già forzato, sballato, compromesso e questo nessuno vuole capirlo. Ed è grave che lo Stato sia assente". "Siamo stranieri in terra nostra - prosegue De Laurentiis - Dicono che siamo miliardari con debiti e che strapaghiamo i giocatori: il problema non sono i calciatori ma i procuratori. Ho chiesto alla Figc di studiare una modalità per cui una società di calcio possa esercitare la procura di un calciatore. C'era Mino Raiola che prendeva 25-50 milioni di euro di commissione sulle spalle di un club, poi è chiaro che arrivano i fallimenti". De Laurentiis ce l'ha con Fifa e Uefa che "stanno tra Ginevra e Zurigo, fuori da ogni giurisdizione europea e nessuno li controlla. Io sono per l'organizzazione che funziona, per levare alla Uefa la cloche del comando: per come è organizzata dovrebbe essere operativa come segretariato generale. Siamo in 27 paesi europei, ogni paese a seconda dell'importanza dovrebbe portare un tot di squadre ad un campionato europeo tutti contro tutti. Altrimenti le palline dei sorteggi non hanno senso, vincono sempre gli stessi". - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 06-Mar-23 15:39