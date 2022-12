Calcio: Al Milan rientrato anche Leao, per la porta spunta Cragno

Il portoghese potrebbe essere impiegato nel test del 30 dicembre contro il Psv CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) - Alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di pausa concessi da Stefano Pioli c'era anche Rafa Leao: il portoghese, come da programma, si è ripresentato a Milanello dopo la breve vacanza a seguito del Mondiale con il Portogallo, e si è subito rimesso al lavoro insieme ai compagni. L'allenatore valuterà se portarlo o meno ad Eindhoven, dove il 30 il Milan giocherà l'ultima amichevole di questa fase di preparazione contro il PSV. Quel che è certo, però, è che Leao sarà pienamente a disposizione per la prima gara del 2023, a Salerno il 4 gennaio. Per l'occasione il dubbio principale riguarderà il centravanti, visto che Giroud (come il connazionale Theo Hernandez) tornerà a Milanello soltanto il 30 dicembre. In questi giorni è stato provato De Ketelaere come "falso 9", ipotesi che potrebbe essere messa in pratica contro la Salernitana (in alternativa per quel ruolo ci sarebbe anche Rebic). Krunic e Messias, che hanno chiuso la scorsa settimana con affaticamenti muscolari, hanno lavorato in palestra, Florenzi ha svolto una seduta personalizzata sul campo, Brahim Diaz (che a Dubai aveva lavorato prevalentemente a parte) e Calabria hanno svolto l'intera seduta con il resto della squadra. Maignan e Origi hanno continuato le terapie, in attesa di stabilire esattamente i tempi di recupero. Il portiere, in particolare, è quello che preoccupa di più, e se tra un paio di settimane, quando verranno fatti ulteriori controlli, le sue condizioni non fossero quelle sperate (cosa che gli imporrebbe un nuovo prolungamento dello stop), la società potrebbe decidere di andare sul mercato. All'ipotesi Sportiello (già bloccato a zero per giugno, la richiesta dell'Atalanta per liberarlo a gennaio al momento è stata giudicata eccessiva) oggi si è aggiunto un altro nome: si tratta di Alessio Cragno, finito in panchina al Monza dopo l'ottima stagione a Cagliari, cosa che gli aveva aperto anche le porte della Nazionale. A Monza in campionato non ha mai giocato, e il Milan, sfruttando i rapporti privilegiati con Adriano Galliani, potrebbe chiedere il portiere in prestito fino a fine stagione, dando così tempo a Maignan di recuperare al meglio e senza fretta. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xh1/glb/red 26-Dic-22 21:00