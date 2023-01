Calcio: Al Nassr. Nota club 'Nessun ruolo CR7 per candidatura Mondiali'

Il club saudita smentisce le indiscrezioni circa un ruolo di Ronaldo nella corsa alla kermesse iridata del 2030 RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Nessun ruolo per Cristiano Ronaldo nella candidatura dell'Arabia Saudita per i Mondiali del 2030. Lo sottolinea in una nota il nuovo club di CR7, l'Al Nassr, che ha voluto smentire le notizie circa un coinvolgimento del portoghese come ambasciatore per la corsa all'assegnazione della kermesse iridata del 2030 alla quale, tra l'altro, partecipa anche il Portogallo insieme alla Spagna. "L'Al Nassr desidera chiarire - informa la società di Riyadh in una nota - che il contratto di Cristiano Ronaldo con il club non implica impegni con nessuna candidatura per la Coppa del Mondo. Il calciatore è impegnato, insieme ai compagni, esclusivamente a portare avanti il lavoro della squadra per aiutare il club a ottenere successi". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 11-Gen-23 10:41