Calcio: Amichevoli. Argentina batte Indonesia 2-0

Apre nel primo tempo Paredes, il raddoppio lo firma Romero GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Altra amichevole e altra vittoria per l'Argentina campione del mondo. Dopo il 2-0 rifilato all'Australia a Pechino lo scorso giovedì, la Seleccion concede il bis a Giacarta, contro i padroni di casa dell'Indonesia. A sbloccare il risultato è Leandro Paredes: il centrocampista, che a fine mese tornerà a Parigi dopo il prestito alla Juventus, lascia partire un missile dai 25 metri al 38' che non lascia scampo. Il raddoppio arriva al 10' della ripresa: angolo dalla destra e incornata vincente dell'ex Genoa e Atalanta Romero, oggi al Tottenham, per il definitivo 2-0. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-23 16:34