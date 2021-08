Calcio: amichevoli; Lazio-Twente 1-0

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - L'ultima amichevole della Lazio prima del rientro nella Capitale si conclude con una vittoria. I biancocelesti battono in Olanda il Twente e pronti via dopo due minuti è Immobile a segnare il gol dell'1-0. La rete del diciassette biancoceleste è l'unica della gara, ma tanto basta a Sarri per portare a casa una vittoria. Ora il rientro a Roma e due giorni di riposo concessi dal tecnico con la ripresa degli allenamenti che si terrà martedì alle 17.30. (ANSA).