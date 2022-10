Calcio: Andreazzoli 'Napoli spettacolo, crollo squadre Spalletti falso'

"La Lazio di Sarri? Ha un suo gioco chiaro e si diverte a giocare" ROMA (ITALPRESS) - "Il Napoli è uno spettacolo, lo indicano i numeri e le vittorie consecutive, undici sono tante. È un piacere vederla in campo: è una squadra solida, produttiva, gioca a un ritmo da Premier e soprattutto è bella da veder giocare e credo che l'estetica sia una componente estremamente importante nel calcio". Così Aurelio Andreazzoli, allenatore ex Roma, Empoli e Genoa, per anni collaboratore di Luciano Spalletti, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. "Sono consapevoli di quello che fanno e, da quello che traspare, hanno uno spirito di squadra importante. E nel calcio si vince con il gioco e lo spirito di squadra. Ieri Luciano si lamentava un po' dei chili che mancano alla squadra, però riesce a supplire con la tanta qualità sia di squadra sia individuale. Kvaratskhelia? Sono stati bravi a trovarlo e a indovinarne le caratteristiche, stesso discorso con Kim". Andreazzoli non è d'accordo quando si parla di calo delle squadre di Spalletti nei momenti decisivi della stagione: "Ho lavorato con lui tanti anni e le ho viste sempre crescere le sue squadre. È diventato un luogo comune parlare del crollo delle sue squadre, ma non è così: non è una mia opinione, lo dicono i fatti". Passando alla Roma, che Andreazzoli ha allenato nel 2013, il tecnico si dice "d'accordo con Mourinho quando ha parlato di partita sufficiente per non perdere" mentre sull'inizio di stagione di Inter e Juve commenta: "I nerazzurri hanno passato un periodo di difficoltà, ma ora si sono ritrovati e si vede. La squadra è forte, ha avuto la sfortuna di perdere Brozovic ma mi pare che lo stanno sostituendo bene. Sono tra le 4-5 squadre che fanno un campionato a parte, perché sono di un livello superiore alle altre. Juve? Hanno avuto tantissimi infortuni, Chiesa non c'è mai stato, deve tornare Pogba: credo che i 19 punti in classifica siano sicuramente un numero falso". Parole al miele per la Lazio di Sarri: "Una squadra che ha un suo gioco chiaro, si diverte a giocare e riesce a sopperire a delle assenze importanti - spiega Andreazzoli - quando si ha un'idea di gioco e un'unità di squadra allora è tutto più semplice e si può fare a meno di un giocatore apparentemente insostituibile nei numeri come Immobile". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/com 24-Ott-22 16:16