Calcio: Argentina. Tapia non ha dubbi 'Scaloni resterà ct'

Il presidente dell'Afa: "Siamo uomini di parola, ci siamo detti di sì" BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Lionel Scaroni resterà alla guida dell'Argentina fresca campione del mondo in Qatar dopo un'epica finale contro la Francia risoltasi ai rigori. Lo ha assicurato in una conferenza stampa nella provincia di San Juan il presidente della federcalcio argentina (Afa), Claudio Tapia. "Scaloni è l'allenatore della nazionale argentina. Siamo entrambi uomini di parola, ci siamo detti di sì. Non ho dubbi che continuerà", ha sottolineato Tapia. Scaloni, 44 anni, un passato da difensore con Lazio ed Atalanta, siede sulla panchina dell'Albiceleste dal 2018 e, prima di Qatar2022, aveva centrato la Coppa America 2021, il primo trofeo internazionale vinto dall'Argentina dal 1993. Un bilancio dunque più che positivo per il ct, sulla cui nomina però non ci fu certo unanimità. "Il novantanove per cento delle persone pensava che avessimo torto o addirittura fossimo pazzi - ha ricordato Tapia - Ma questa squadra ha portato felicità alla gente". - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-22 09:36