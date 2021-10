Calcio: Atalanta. Djimsiti operato, trenta giorni di stop

Il 28enne difensore nerazzurro sottoposto a intervento per una frattura BERGAMO (ITALPRESS) - Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell'avambraccio sinistro. Tra qualche giorno il 28enne difensore svizzero naturalizzato albanese dell'Atalanta riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all'incirca di trenta giorni. La squadra tornerà ad allenarsi domani, martedì, con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia. Comincerà così la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato in programma domenica sul campo dell'Empoli. Sarà il primo di una serie di appuntamenti importanti che vedrà i nerazzurri affrontare in rapida successione Manchester United, Udinese, Sampdoria, Lazio, ancora Manchester United e Cagliari, al ritmo di tre partite a settimana fino alla prossima sosta per le nazionali di inizio novembre. (ITALPRESS). mc/com 11-Ott-21 14:16