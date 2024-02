Calcio: Atalanta; domani il rientro di Lookman

(ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - È previsto per mercoledì in giornata il rientro di Ademola Lookman dopo la Coppa d'Africa di cui è stato finalista con la Nigeria contro la Costa d'Avorio. L'attaccante dell'Atalanta, che ha segnato una doppietta agli ottavi al Camerun e il gol decisivo nei quarti all'Angola, sarà a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini dagli allenamenti di giovedì in preparazione all'anticipo di sabato sera con il Sassuolo. Tornerà tra i convocati anche Isak Hien, dopo aver saltato Udinese, Lazio e Genoa. Il difensore svedese, reduce dalla lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, è parzialmente tornato a lavorare in gruppo in occasione della ripresa di oggi pomeriggio. (ANSA).