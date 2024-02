Calcio: Atalanta; con la Lazio fuori anche Palomino

(ANSA) - BERGAMO, 03 FEB - Niente Lazio per il difensore dell'Atalanta José Palomino. In attesa degli approfondimenti diagnostici, l'argentino, che ha accusato problemi nell'allenamento del venerdì, resta a riposo per un risentimento al bicipite femorale destro. Il giocatore, tra ottobre e dicembre, aveva già saltato 10 partite di campionato e 4 di Europa League per un infortunio alla coscia sinistra, oltre a un paio a inizio stagione per gli strascichi della rottura del tendine avvenuta nel maggio dell'anno scorso.

Fermi anche Teun Koopmeiners, la cui ferita al malleolo mediale sinistro non s'è ancora cicatrizzata tanto da procurargli fastidio, Isak Hien che sta curando la lesione del bicipite femorale sinistro e Michel Adopo per lombalgia. Convocati dall'Under 23 nerazzurra, rispettivamente per la difesa e il centrocampo, Bonfanti e Mendicino.