Calcio: attacco atomico Atalanta 'chiama' goleada nel derby

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sarà anche un derby, ma stavolta i valori sono troppo diversi per prevedere sorprese: così il pronostico di Atalanta-Brescia, la partita che domani aprirà il 33° turno della Serie A, per gli analisti Snai è completamente schiacciato sul segno «1», dato appena a 1,16. Con il pareggio di sabato scorso sul campo della Juve, la squadra di Gasperini ha interrotto una serie di nove vittorie consecutive, fornendo comunque l'ennesima prova di forza. Il Brescia ha invece ceduto nettamente alla Roma, sul proprio terreno, e con un'altra sconfitta sarebbe con un piede e mezzo già in B. L'attacco atomico dell'Atalanta abbassa la quota dell'Over ai minimi storici, 1,25. Mercoledì tocca alla Juve, che va a in visita al Sassuolo, una delle squadre più brillanti in questo finale di stagione. Gli emiliani vengono da quattro vittorie di fila e vedono a soli quattro punti la zona Europa League. Può incoraggiarli anche il precedente dell'andata, quando fecero soffrire i campioni d'Italia, costretti a inseguire un faticoso 2-2 in rimonta. Le quote, però, sono nettamente bianconere. Lazio scoppiata? Per Snai, i biancocelesti, malgrado le tre sconfitte consecutive, possono ancora difendere il loro secondo posto. A Udine sono favoriti (ANSA).