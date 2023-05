Calcio: AZ Alkmaar. Incidenti con West Ham, club nega stadio a 43 tifosi

La società olandese, in attesa della chiusura delle indagini in corso, non esclude altri provvedimenti ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) - L'Az Alkmaar vieta lo stadio a 43 tifosi. Una scelta netta e decisa quella del club olandese, dopo quanto accaduto lo scorso 18 maggio quando, al termine della semifinale di ritorno di Conference League contro il West Ham, un gruppo di ultras dell'AZ ha aggredito gli occupanti di un settore destinato alle famiglie e ai tifosi ospiti.

Un'aggressione che ha attirato l'attenzione dei calciatori degli Hammers, alcuni dei quali pronti ad andare sugli spalti per proteggere familiari e amici. Il club di Alkmaar fa sapere che, al di là dei 43 già sanzionati, altri tifosi potrebbero essere colpiti dallo stesso tipo di provvedimento, sottolineando che oltre a quella interna, "l'indagine penale da parte delle autorità è ancora in corso". Per la cronaca il West Ham, che aveva vinto 2-1 all'andata a Londra, si è imposto 1-0 al ritorno in Olanda conquistando l'accesso alla finale di Conference League, in programma il 7 giugno a Praga contro la Fiorentina. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 26-Mag-23 11:10 .