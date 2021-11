Calcio: Azzurri scivolano al 6° posto nel ranking Fifa,Olanda in top ten

L'Italia perde due posizioni in un mese, invariato il podio con Belgio, Brasile e Francia ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - I pareggi con Svizzera e Irlanda del Nord, oltre alla mancata qualificazione diretta ai Mondiali del 2022, costano agli azzurri due posizioni in meno nel ranking Fifa. I campioni d'Europa scivolano dal quarto al sesto posto con 1740.77 punti e subiscono il doppio sorpasso di Inghilterra (quarta con 1755.52) e Argentina (quinta con 1750.51) che salgono un gradino a testa rispetto alla classifica del mese scorso. Il Belgio resta in testa e chiuderà ancora una volta l'anno al primo posto come avviene dal 2018, ma il Brasile (1826.35 punti) si avvicina sempre di più ai Diavoli Rossi (1828.45). Resta al terzo posto la Francia campione del mondo. Alle spalle dell'Italia chiudono la top ten Spagna, Portogallo, Danimarca e Olanda. I danesi guadagnano una posizione, così come gli orange che tornano tra le prime 10. Scivola abbondantemente fuori il Messico che passa dal 9° al 14° posto, piazzandosi alle spalle di Germania (11^), Usa (12^) e Svizzera (13^). Continua l'ascesa del Canada, ora 40esimo con 8 posizioni scalate in un mese, ma che un anno fa era addirittura al 72° posto. Il prossimo ranking Fifa verrà pubblicato il 23 dicembre. Questa la top ten:1. Belgio 1828.45 punti (--) 2. Brasile 1826.35 punti (--) 3. Francia 1786.15 punti (--) 4. Inghilterra 1755.52 punti (+1) 5. Argentina 1750.51 punti (+1) 6. ITALIA 1740.77 punti (-2) 7. Spagna 1704.75 punti (--) 8. Portogallo 1660.25 punti (--) 9. Danimarca 1654.54 punti (+1) 10. Olanda 1653.73 punti (+1) (ITALPRESS). ari/red 19-Nov-21 14:43