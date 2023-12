Calcio: Balata 'Riforme? Servono scelte che non possono piu' attendere'

"Bisogna tornare a essere competitivi" MILANO (ITALPRESS) - "Siamo un movimento profondamente innovatore, pensiamo che il calcio italiano sia ancora oggi uno dei brand a livello mondiale più importanti che va tutelato, bisogna dare slancio a un movimento, servono anche dei percorsi di modernizzazione di riforma.

Dobbiamo essere costruttivi, le riforme si devono fare tutti insieme però a un certo punto bisogna fare delle scelte importanti che non possono più attendere per tornare ad essere competitivi". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, a margine della firma del protocollo d'intesa fra Regione Lombardia e Lega Serie B per la promozione di eventi e sinergie a favore dei Giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. - foto Pia/Italpress - (ITALPRESS). pia/glb/red 14-Dic-23 11:34 .