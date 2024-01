Calcio: Balata, 'Sentenza Tar Lazio duro colpo alla pirateria'

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il presidente della Lega B Mauro Balata esprime grande soddisfazione per la sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che ha riconosciuto all'Agcom l'autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti: "In questo modo - dice Balata - abbiamo la garanzia di tempi certi e rapidi contro la pirateria che colpisce le nostre partite, un flagello economico che coinvolge non solo il calcio nelle sue istituzioni e nei suoi club ma anche migliaia di lavoratori che operano nel settore delle telecomunicazioni'.

Nel ricordare come la Lega B sia sempre stata in prima linea contro questo reato e come si sia costituita 'ad opponendum' nel procedimento avviato da Assoprovider, Balata riconosce "la bontà dell'operato di Agcom, confermata dalla sentenza" e come il provvedimento sia un duro colpo nei confronti della pirateria e di chi la sostiene: 'Non bisogna però abbassare la guardia - conclude Balata - anche grazie all'attivazione imminente della piattaforma 'Piracy Shield' per intervenire direttamente e velocemente contro i flussi e i siti di streaming illegali'. (ANSA). .