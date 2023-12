Calcio: Baroni 'Contro la Fiorentina serve prestazione di spessore'

Il tecnico del Verona: "Lo spirito della squadra è cambiato e ciò mi fa piacere".ROMA (ITALPRESS) - "Siamo consapevoli delle difficoltà del match, servirà una prestazione di spessore". Così, in conferenza stampa, Marco Baroni, a 48 ore dal match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Lo spirito della squadra è cambiato e ciò mi fa piacere, perché io ho sempre creduto nella squadra e nel lavoro, ho sempre visto i ragazzi credere in ciò che veniva proposto. I risultati poi danno una convinzione maggiore, nel nostro caso questo è anche derivato dal modo in cui abbiamo ottenuto questi risultati. Adesso andiamo in un campo difficile contro un avversario di livello, ma la squadra è pronta, perché in questo percorso ha trovato più sicurezza, facendo un passo in avanti", ha aggiunto Baroni. "Sarà una bella partita e anche la più complicata delle ultime che abbiamo disputato. La Fiorentina ha un allenatore molto bravo e ha continuità di guida tecnica, con un gioco collaudato negli anni. Sono forti offensivamente, bravi a portare tanti uomini sulla palla: troveremo delle difficoltà ma questo è positivo perché alza ancora di più l'asticella e ci rende consapevoli del fatto che servirà una prestazione di grande spessore.

Sappiamo le difficoltà che potremmo affrontare, ma siamo anche consapevoli del fatto che ci serve fare punti", ha puntualizzato l'allenatore del Verona. "La crescita della squadra è stata costante, perché c'è stato del lavoro fatto con attenzione e partecipazione, credendo nella proposta tattica. La squadra anche nella scorsa partita ha difeso bene, non abbiamo permesso alla Lazio di entrare molto in area di rigore e questo ci è stato d'aiuto perché dovremo ripetere lo stesso lavoro anche contro la Fiorentina, che è una squadra da tenere lontana dall'area", ha continuato Baroni. "Dovremo prestare attenzione a Dawidowicz, che ha fatto due allenamenti con noi e sta bene, ma dovremo gestirlo nel minutaggio. Hien e anche Magnani stanno bene. Faraoni, invece, penso che tornerà a disposizione settimana prossima. . Duda per me è un giocatore importante, per caratteristiche non è sostituibile, ma chi andrà in campo sfruttando le sue, darà un contributo importante. Ora è necessario che tutti siano pronti a fare una prestazione di livello, anche subentrando", ha detto poi il tecnico del Verona, a proposito dei singoli. "Doig sta lavorando bene. Nella sua carriera ha giocato poco da quarto, si sta applicando molto e io lo ritengo un titolare, poi in questo momento devo dare anche un po' di continuità a chi sta scendendo in campo, perché ci sono ragazzi che stanno facendo bene. Non ho dubbi sul fatto che anche Josh possa andare in campo e dare il suo contributo, perché sta lavorando al meglio e sta bene sia fisicamente che mentalmente. Lui è un patrimonio importante della società, si sta applicando molto a questo cambio che non è semplice, perché ti espone di più agli uno contro uno negli ultimi venti metri", ha precisato Baroni. "Terracciano è un ragazzo con un'energia notevole all'interno della partita e questo gli permette di fare più ruoli, perché ha applicazione e dedizione. Filippo spende sempre tutto e non si risparmia e questa per noi è una risorsa importante. Non escludo un eventuale impiego da mezzala ma in questo momento ci prendiamo le prestazioni che ci sta fornendo in una posizione non semplice, dove occorre la partecipazione che lui mette", ha concluso il tecnico del Verona. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 15-Dic-23 15:51 .