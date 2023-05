Calcio: Baroni 'Il Lecce è vivo, con la Lazio voglio una squadra serena'

"Non dobbiamo giocare preoccupati, dobbiamo saper gestire le pressioni", dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) - Il Lecce si appresta a sfidare la Lazio in trasferta nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato. Alla vigilia del match, mister Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, consapevole di tutte le difficoltà del caso: "Siamo reduci da una sconfitta dura da digerire. Del resto il Verona ha messo in difficoltà tutti nell'ultimo periodo. Adesso abbiamo quattro gare per raggiungere il nostro obiettivo. La classifica dice che abbiamo 31 punti, sufficienti l'anno scorso per ottenere la salvezza, ma quest'anno non bastano. La squadra non deve giocare preoccupata, i ragazzi devono stare sereni". Parliamo di un Lecce che ha vinto solo una delle ultime undici giornate. I giallorossi non stanno però facendo fatica a fare solo punti, ma anche a trovare la via del gol: "Siamo molto concentrati a vedere quello che funziona e ci sono tante cose su cui noi crediamo.

Non credo ci siano problemi con la nostra fase difensiva, semmai dobbiamo migliorare quella offensiva. Nelle ultime uscite abbiamo concesso poco, ma quel poco è bastato per prendere gol. Sarà importante ritrovare le reti con frequenza, occorre maggior determinazione". La gara di andata venne vinta dai salentini in casa per 2-1. Il sogno è replicare quell'impresa, anche se non sarà semplice: "Non si è perso niente rispetto a quella partita. Il girone di ritorno è sempre più difficile, si alza il livello, la Serie A è così. Il Lecce è in corsa, è vivo e sta bene. Sono ottimista perchè non si possono avere timori. Ai blocchi di partenza avremmo firmato tutti per essere qui, quindi ce la giochiamo come meglio possiamo. Siamo consapevoli di affrontare una Lazio forte, sappiamo quanto questa gara sarà complicata, ma dobbiamo avere lo sguardo rivolto a ciò che dobbiamo fare. La pressione fa parte del nostro lavoro. In rosa abbiamo ragazzi giovani, che non possono scansarsi dal proprio percorso di crescita. Le pressioni vanno gestite, fa parte di questo mestiere". Fra le possibili novità di formazione, spunta il probabile impiego di Colombo in attacco dal primo minuto a discapito di Ceesay: "Siamo al quarto impegno ravvicinato ed Assan ha giocato tre parte consecutive. Ci può stare che parta dalla panchina e che in campo scenda dal primo minuto Lorenzo". Scalpita per una maglia da titolare anche Banda, mentre Oudin vola verso una conferma a centrocampo: "Banda sta bene. La scorsa settimana ha saltato due allenamenti causa febbre, ma in questa si è allenato bene ed è probabile che parta dall'inizio. Oudin mi sta piacendo, ho apprezzato il suo lavoro di marcature a tutto campo anche contro il Verona. Con la Lazio ci servirà qualità e struttura, potremo contare su di lui". Banda, Colombo e Gendrey sono i tre diffidati di giornata, ma mister Baroni non ha intenzioni di fare calcoli: "Non penso ai diffidati, sono concentrato sui tre punti in palio. Sarà difficile ottenerli, ma andiamo a Roma per giocarcela con rispetto, consapevoli delle difficoltà. Alla squadra chiederò di giocare senza paura". Fra le fila dei salentini torna a vedersi Pongracic nella lista dei convocati: l'unico assente sarà dunque Dermaku. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). zzc/ari/red 11-Mag-23 15:58 .