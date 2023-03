Calcio: Baroni sfida passato 'A Firenze con coraggio', chance per Oudin

"Non segniamo? Dobbiamo continuare ad insistere sulla produzione e a crederci" LECCE (ITALPRESS) - Il Lecce, desideroso di riscatto, si appresta a partire alla volta di Firenze per sfidare in trasferta la Viola. Alla vigilia della sfida che vedrà domani pomeriggio (ore 15) i giallorossi all'Artemio Franchi, mister Baroni ha parlato in conferenza stampa, presentando così il complicato impegno: "Affronteremo una squadra forte, che ha superato un periodo difficile grazie alla qualità della propria rosa. In coppa hanno fatto una prova di alto livello, passando meritatamente il turno. Ora sono tornati ai ritmi della passata stagione. Mi aspetto una partita difficile, dura, in uno stadio storicamente complicato per tutti. Per fare risultato dovremo centrare una prestazione importante. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, sappiamo che partita dobbiamo fare. Fortunatamente non ci siamo mai esaltati, perché stiamo facendo il nostro campionato, quello che ci si attendeva dal Lecce. Siamo tutti molto concentrati sul lavoro e sulla salvezza. Nel calcio è fondamentale essere equilibrati, dentro e fuori dal campo". Per Baroni sarà un ritorno a Firenze. "La Fiorentina è la società dove sono cresciuto fin da bambino, il club che mi ha dato la possibilità di iniziare questo sogno, ed è anche la mia città". "Non metto però davanti interessi personali, andremo a Firenze per cercare punti attraverso le prestazioni - prosegue - Come sempre con coraggio, dedizione e attenzione. Sono queste le componenti che dobbiamo mettere in campo se vorremo quantomeno provare ad avere la meglio. Dopo la partita di Firenze utilizzeremo la sosta per recuperare delle energie mentali e poi penseremo alla sfida contro l'Empoli. Prima di quella partita darò una pausa fino a martedì". In Toscana, bisognerà risolvere il problema della sterilità offensiva: il Lecce è reduce da tre sconfitte di fila e non è andato in gol in nessuna delle ultime tre uscite. Un allarme che va a sommarsi con gli altri dubbi di formazione: "Nelle ultime partite abbiamo prodotto tanto e raccolto quasi niente. Dobbiamo continuare ad insistere sulla produzione e a crederci, con prestazioni centrate, così come abbiamo fatto anche contro il Torino. In generale ho tanti dubbi di formazione. Questa è una gara da sei punte, perché ho bisogno di giocatori che corrono fortissimo per novanta minuti, con intensità. Ho bisogno di teste accese, mi prenderò del tempo, ma ho la fortuna di avere una squadra pronta". Infine, un piccolo passaggio su Oudin, che scalpita per scendere in campo dal primo minuto. "Ha fatto molto bene quando è stato nel suo ruolo. È un giocatore che vuole la palla e quando diventa impaziente e si abbassa troppo esce da quello che abbiamo bisogno, ossia giocatori che attaccano il pallone. Deve migliorare da questo punto di vista, serve che attacchi di più la porta". Fra i tanti ballottaggi di giornata, spicca quello che vede sul versante sinistro Pezzella in vantaggio su Gallo. In attacco Di Francesco potrebbe partire dalla panchina, così da lasciar spazio proprio a Oudin. A centrocampo più Maleh che Gonzalez. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). zzc/glb/red 18-Mar-23 13:31