Calcio: Baroni 'Spirito positivo contro Spezia', dubbio Colombo-Ceesay

"La squadra deve riuscire a stare serena", le parole del tecnico del Lecce LECCE (ITALPRESS) - Il Lecce si appresta ad ospitare lo Spezia in quello che potrebbe rivelarsi un match-point cruciale in ottica salvezza. Al termine della rifinitura odierna, mister Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida ai liguri: "Conosciamo bene l'importanza del match di domani, i giocatori devono crescere dal punto di vista delle pressioni e mantenere sia la concentrazione che la compattezza. La squadra deve riuscire a stare serena, lavorando con continuità. Affrontiamo una formazione dai valori assoluti ed un organico importante. In questo momento però non dobbiamo guardare questo, sono partite che si vincono con spirito positivo e convinzione.

Ci saranno inevitabilmente delle difficoltà, ma in questi casi l'importante è crederci e andare forte". Non sarà della partita lo squalificato Lameck Banda, mentre resta in forte dubbio capitan Hjulmand, che intanto è stato convocato: "Domani valuteremo se ci può essere o se al suo posto ci sarà un suo compagno. Non cambia molto, faremo le valutazioni con calma. Blin comunque giocherà, è sempre stato in campo con noi e ci sta dando molto. Ci sono un paio di alternative, ragazzi che stanno bene e sono pronti". In attacco, spazio a Di Francesco a completamento del tridente: "Sta benissimo, lo abbiamo preservato contro la Lazio. Anche Pongracic sta bene, in allenamento sta andando forte. Possiamo considerarlo come un'opzione". Non dovrebbero esserci grandi dubbi di formazione, meno che per il ruolo di centravanti. Colombo e Ceesay si giocano una maglia da titolare in un serrato ballottaggio: "Lorenzo con la Lazio mi è piaciuto. Assan ha caratteristiche diverse, ma la partita è lunga e serviranno entrambi. L'importante è partire bene ed entrare bene. Ho grande fiducia dei miei ragazzi, credo molto in loro". In assenza di Hjulmand, Blin scalerà in cabina di regia, e la mediana verrà completata da Oudin e Gonzalez. Per il resto, non sono previste sorprese rispetto all'undici tipo. Fischio d'inizio fissato per le 12.30 di domani. Dirigerà l'incontro Mariani di Aprilia, con Mazzoleni al Var. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). zzc/glb/red 20-Mag-23 15:12 .