Calcio: Bayern. Tifosi per esonero Tuchel,clima teso dopo ko Leverkusen

Muller "Non è solo una questione dell'allenatore, dobbiamo migliorare" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - La sconfitta di ieri del Bayern Monaco contro i rivali del Leverkusen potrebbe avere altre ripercussioni. La formazione bavarese, superata dalla squadra di Xabi Alonso per 3-0, adesso è scivolata a -5 dalla vetta, occupata proprio dal Bayer. Il ko, infatti, ha scatenato l'ira dei tifosi che chiedono l'esonero di Tuchel, con tanto di cartello affisso davanti la sede dei bavaresi.

L'allenatore tedesco è contestato anche per via della sconfitta rimediata in Supercoppa di Germania contro il Lipsia e l'eliminazione dalla Coppa di Germania ai sedicesimi di finale per mano del Saarbrucken (Serie C). "Sono incazzato", ha detto a Sky Sport la bandiera Muller. Posizione Tuchel in bilico? A volte dobbiamo parlare di noi giocatori. Non è solo una questione dell'allenatore. Abbiamo tanti calciatori internazionali di altissimo livello, dobbiamo migliorare il nostro gioco". Clima caldo, quindi, in casa Bayern, che mercoledì alle 21 volerà in Italia all'Olimpico per sfidare la Lazio di Sarri negli ottavi di finale di Champions League. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS). xd6/ari/red 11-Feb-24 18:04 .