Calcio: Bologna; Fenucci, tanti infortunati,stringiamo denti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - "Dovremo stringere i denti per un paio di settimane, dovremmo recuperare qualche pedina a partire dal match con la Lazio". Lo ha spiegato l'ad del Bologna Claudio Fenucci, vista la situazione di emergenza dei rossoblù, con otto giocatori in infermeria: sabato, con l'Udinese, dovranno rinunciare quasi certamente a Denswil, Dijks, Krejcì, Medel, Schouten, Soriano, Sansone, Santander. L'ad ha fatto anche un po' di chiarezza sul capitolo restyling del Dall'Ara. "A breve presenteremo la lettera di intenti al Comune. Abbiamo individuato il partner industriale", ha detto, ma il nome probabilmente non figurerà nella lettera che sarà presentata a giorni a Palazzo d'Accursio. Rinnovato, infine, il contratto con Macron per le prossime tre stagioni, con opzione per la quarta. La collaborazione tra Bologna e azienda sale così a 22 anni. (ANSA).