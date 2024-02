Calcio: Bologna; Motta, 'Europa? Presto per pensare al futuro'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Nonostante il momento sfavillante del suo Bologna, alla vigilia del lunch match di domani contro la Lazio che sembra a tutti gli effetti uno spareggio per l'Europa, Thiago Motta resta con i piedi per terra, sprona i suoi giocatori a "non accontentarsi", e dice di pensare solo al presente. "L'Europa? Penso che oggi è presto per pensare ad un futuro così lontano, perché manca tantissimo. Il passato è bello da ricordare, ma è passato e non si può cambiare. Il nostro futuro dipende tantissimo da quello che facciamo oggi, ma se perdiamo il tempo a pensare al futuro non viviamo il presente che è una cosa bellissima da fare.

Vedo i ragazzi che si allenano bene e rispettano le mie decisioni. Ma senza accontentarsi. Sono felice, felice per i nostri tifosi, il futuro vedremo, se e quando arriva il momento, ora pensiamo alla Lazio, pensiamo solo a questo". Domani dunque i rossoblù scenderanno in campo senza timori reverenziali, cercando di portare anche in trasferta l'immagine di un Bologna che in casa ha un ritmo da scudetto. "Sarà una bella partita, contro una squadra in forma che ha appena battuto il Bayern Monaco. Abbiamo fatto una buona preparazione in questi tre giorni per arrivare pronti a fare una grande prestazione, combattere e competere con la nostra avversaria". Se nelle competizioni europee le squadre italiane continueranno a fare bene il prossimo anno i posti in Champions potrebbero essere cinque, ma almeno al momento il pensiero non sembra sfiorare Thiago Motta. "Quando le altre squadre italiane giocano in Europa è sempre bello vedere rappresentare il nostro calcio al meglio. In particolare però non tifo per altre squadre, voglio vedere un bel calcio e se vince una italiana è meglio". Domani l'unico assente sarà Freuler. "Sarà un'opportunità per altri. Abbiamo El Azzouzi, Aebischer, ma anche Lucumì che quel ruolo lo ha già fatto. Abbiamo alternative per domani. Chi giocherà dimostrerà il suo valore". (ANSA). .